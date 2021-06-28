İçişleri Bakanlığından yeni genelge /28.06.2021

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yazılan yazı ile diğer ülkelerde salgının seyrinde yaşanan gelişmeler de göz önünde bulundurularak 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sınır kapılarında uygulanması gereken tedbirlere ilişkin önerilerin İçişleri Bakanlığı’na iletildiği belirtildi. Öte yandan genelgeye göre, 6 ülkeden gelen uçuşlar yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Ayrıca İçişleri genelgesinde PCR test raporu ibrazı ve aşı detayı dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları…