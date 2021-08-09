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7/24 Dinle AHaber İlaç götürdüğü 2 orman işçisi şehit oldu! Yardım gönüllüsü Zeynep Köksaldı yaşadıklarını A Haber'e anlattı: En travmatik yanıydı / 08.08.21
AHaber

İlaç götürdüğü 2 orman işçisi şehit oldu! Yardım gönüllüsü Zeynep Köksaldı yaşadıklarını A Haber'e anlattı: En travmatik yanıydı / 08.08.21

AHaber

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında birçok vatandaş alevleri söndürmek için seferber oldu. Türkiye'nin gönüllü kahramanları da alev savaşçılarına yardıma koştu. Onlardan biri yardım gönüllüsü Zeynep Köksaldı şehit Yaşar Cinbaş ve Erdal Tovka'ya yardım için ilaç götürdü. O anları A Haber'e anlatan Köksaldı, "Benim için en travmatik yanıydı. Onları son gören insan belki de benim bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
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