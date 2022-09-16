CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kollarını sıvadığını iddia edip, ekip kurduğunu söyledi. İmamoğlunun Macron modeli üzerine çalışıp Acaba ben de Macron gibi bir çıkış yapıp Cumhurbaşkanı adayı olabilir miyim? diye düşündüğünü belirtek Yarkadaş, İmamoğlu, Meral Akşenerin kendisini desteklediğini düşünüyor. dedi. Yarkadaş, İYİ Partinin Mansur Yavaşı, Kılıçdaroğlunun adaylığını deklare etmiş olmasına rağmen karşısına çıkarmayı hazırlandığını da ifade etti.