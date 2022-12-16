Mahkeme tarafından kendisine verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezası kararı sonrasında adaylık için kolları sıvayan CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisine takıldı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Meral Akşenerin de desteğiyle oluşturulan adaylık havası ortamını siyaset mühendisliği senaryoları olarak nitelendirdi. Öztrak, Cumhurbaşkanı adayımız, altılı masadaki partilerin genel başkanlarının ortak kararı ile belirlenecektir. dedi. Kararlıyım ve cesurum vurgusu yapan CHPli İBB Başkanı ise, 2019a atıfta bulunarak O gün ne kadar gençsem, bugün de o kadar gencim. Yolumuza devam ediyoruz ifadelerini kullanarak Genel Merkeze resti çekti.