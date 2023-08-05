14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere partide değişim isteyen kişiler Bay Kemale karşı bayrak açtı. İmamoğlunun düzenlediği ve darbe niteliği taşıyan Zoom toplantısı siyaset gündemine bomba gibi düşerken CHPde İBB Başkanlığı için Mustafa Sarıgülün ismi geçmeye başladı. Bu gelişme sonrası İmamoğlu geri adım atarken Bazı yanlışlar yapmış olabiliriz ama o yanlışlarımızı gidereceğiz. dedi. İmamoğlunun bu sözlerini A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Ceyhun Bozkurt yorumladı.