14-28 Mayıs seçimlerinde yenilgiyi bir kez daha gören ve büyük darbe alan CHPde genel başkanlık savaşı iyice derinleşti. Kılıçdaroğlu istifa etmemekte, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise değişimde ısrarcı. Seçim sonrası başlayan bu çatışmayı Ankara gazetecileri Emin Pazarcı ve Melik Yiğitel, A Haber için yorumladı. Pazarcı, yaşananları Koltuk savaşı ve menfaat kavgası olarak nitelerken Yiğitel ise, İmamoğlunu eleştirerek Siyaset düello işidir. Değişim diyorlar ama onu da ben çok korkakça buldum ifadeleri ile açıkladı.