Hükümetin projelerine çökme konusunda mahir olan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından skandal bir açıklamada bulunarak, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metro projesini sahiplendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden AYGM İmamoğlu’nun bu anlamsız çıkışına yanıt geldi. Açıklamada Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi denildi. Öte yandan açılışta konuşan Başkan Erdoğan, İmamoğlunu sert bir dille eleştirdi.