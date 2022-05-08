"İmamoğlu 'yarışta ben de varım’ dedi" /08.05.2022

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlunun Karadeniz turu ve otobüs pozuna tepkiler dinmiyor. Tepkiler üzerine “vız gelir tırıs gider” şeklinde açıklama yapan İmamoğlunu binlerce kişi takipten çıktı, bazı sanatçılar eleştiri yağmuruna tuttu. Öte yandan tura dair flaş detaylar da ortaya çıktı. Sabah Gazetesi Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif karaman, Sabah’ın İmamoğlu’nun gezisine katılan Gazeteci - Yazar Ertuğrul Özkök’e yönelttiği sorulardan elde edilen bilgileri açıkladı. Öte yandan AK Parti MDK Üyesi Dr. Mehmet Sarı da İmamoğlu’nun Karadeniz’de verdiği fotoğrafın “Bu adaylık bir yarış ise bu yarışın içerisinde en önde ben varım deme görüntüsüdür.” şeklinde yorumladı.