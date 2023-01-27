İBB Başkanı CHPli Ekrem İmamoğlu, İstanbuldaki sorunlara çözüm olmak yerine, cumhurbaşkanlığı adaylığını alabilmek için Anadoluya çeşitli geziler düzenliyor. Geçtiğimiz günlerde Kastamonuya giden ve buradaki ziyaretleri tepkilere neden olan İmamoğlu, eleştirileri kulak arkası edip bugün de Bursaya gitti. Burada esnaf ve vatandaşların sert tepkisiyle karşılaşan İBB Başkanı, bazı ziyaretlerini yarıda bırakmak zorunda kaldı. HDP ile yakın bir duruş sergileyen ve PKK iltisaklı kişileri işe aldığı ortaya çıkan İmamoğluna Cuma namazı sonrası bir vatandaş, Sen PKKnın yanına git diyerek tepki gösterdi.