CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük fiyaskolara sahne olan İkinci Yüzyıla Çağrı organizasyonunda, 2023 yılındaki seçimlerdeki adaylığını resmen ilan etmişti. İYİ Parti kanadı, Kılıçdaroğlunun adaylığına karşı çıkmış ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaşın aday olmasını istemişti. Söz konusu gelişme sonrası harekete geçen Kılıçdaroğlunun medya ayağı, İmamoğlu ve Yavaşa aday vermeyi sürdürüyor. İmamoğlu ile yaşadıkları gerilimi gizlemeyen Sözcü Gazetesinin yazarlarından Aytunç Erkin, katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti artık geri dönüş yok ifadelerini kullandı.