Millet İttifakı içinde yaşanan adaylık krizi Kılıçdaroğlunun Bir de beni deneyin çıkışı sonrası daha da hararetlenirken, İYİ Partili isimlerden Kılıçdaroğluna tek tek veto geldi. Akşener ise kazanacak aday tezinin arkasından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşmelerini sürdürdü. Hatta Eski CHPli Barış Yarkadaş Akşenerin Mansur Yavaşa Aday ol biz de seni destekleyelim diye teklif götürdüğünü öne sürdü. Tüm bu gelişmeler yaşanırken CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. İmamoğlu kendisini Millet İttifakındaki en çalışkan nefer olarak tanımlarken kendisinin bir çok siyasi anlayışını temsil ettiğini savunarak adeta Adayınız ben olmalıyım mesajı verdi.