Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında, Başkan Recep Tayyip Erdoğanın dış politikadaki başarısından övgüyle bahsetti. Erdoğanın Ukrayna-Rusya savaşında tarafsız kalmasını beğendiğini söyleyen İnce, eski partisi CHPnin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunu ise yerden yere vurdu. Kılıçdaroğlunun savaşta taraf olma çıkışına değinen İnce, Bunu milli bulmuyorum. Nerden çıktı Ukraynayı desteklemek, aklınıza yatıyor mu? tepkisini gösterdi. İnce, Zafer Partisi ile Memleket Partisinin yeni bir ittifak kurma çalışması yaptığını da söyledi.