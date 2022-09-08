İngiltere Kraliçesi 2. Elizabethin sağlık durumu dünya genelinde merak konusu haline gelirken özellikle yabancı basında Elizabethin hayatını kaybettiği ve devlet erkanının toplanması için resmi açıklamanın bekletildiği iddia edildi. BBC Muhabiri Yalda Hakim sosyal medya hesabından Elizabethin hayatını kaybettiğini duyururken paylaşımını kısa süre içinde kaldırdı. Diğer yandan BBC yayınlarınında sunucuların siyah kravat kullanması da dikkat çekti. Peki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth öldü mü? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...