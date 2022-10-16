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7/24 Dinle A Haber İngiltere'deki Türkler artan fiyatlardan şikayetçi /16.10.2022
İngiltere'deki Türkler artan fiyatlardan şikayetçi /16.10.2022

İngiltere'deki Türkler artan fiyatlardan şikayetçi /16.10.2022

A Haber

150 Bölüm | 15:05:16
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İngiltere'deki Türkler artan fiyatlardan şikayetçi /16.10.2022

A Haber 01:39
02

Güncel anket sonuçları A Haber'de açıklandı: AK Parti'nin icraatları sonrası oylarda ciddi yükseliş! 2018 vurgusu... / 08.10.22

A Haber 05:40
03

EYT'de tek tip düzenleme nasıl olacak? EYT kimleri kapsayacak? EYT ne zaman çıkacak? / 08.10.22

A Haber 03:22
04

CHP'li Gürsel Tekin söylem değiştirdi: HDP'ye bakanlık vadetmedim / 11.10.22

A Haber 03:03
05

"Kemal Kılıçdaroğlu ABD'de 8 saat kayboldu" iddiası! Sert eleştiri: Puslu ve karanlık hale getirdi / 14.10.22

A Haber 05:50
06

Avrupa'da gıda yardımı kuyruğu! Rekor başvuru / 03.10.22

A Haber 00:52
07

Girit Adası'na Amerikan uçak gemisi neden geldi? Esad ile temas olur mu? Türkiye'nin planı ne? / 07.10.22

A Haber 04:29
08

"Maden şehidinin hayali…" /16.10.2022

A Haber 06:39
09

HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye salvolar /16.10.2022

A Haber 01:41
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