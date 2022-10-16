Rusyanın Ukraynayı işgal saldırıları sonrasında ABD ve Avrupa ülkeleri Moskovaya yönelik ağır yaptırım kararları aldı. Rusya, yaptırımlara karşı misilleme yaparak Avrupaya petrol ve gaz akışını büyük oranda askıya aldı. Tarımdan enerjiye birçok sektörü etkileyen kriz, tüm dünyada her kademe üründe fiyat artışlarına neden oldu. Yükselen enflasyon nedeniyle yaklaşan kış ayları öncesinde büyük bir kriz yaşayan Avrupalılar, yaşam standartlarından şikayet ediyor. İngilterede yaşayan Türk vatandaşlar, son 10 ayda yaşanan fiyat artışlarını ve yaşam standartlarının ne denli düştüğünü, ABDnin yayın organı VOAya kalem kalem anlattı. Kimisi bir önceki aya göre 100 pound fazla gelen faturasından dert yanarken kimisi de üşümemek için 3 kat giyindiğini ifade etti.