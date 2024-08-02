Instagramın İsmail Heniyenin ölümü ile paylaşımları kısıtlaması sonrası Türkiyede Instagrama erişim engeli getirildi. Sabah saatlerinden beri kullanıcılar Instagrama giremezken konuya ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu Eksiklikler giderildiği an 1 saat sonra kaldırmış olacağız. Herkesin kanunlara uymasını istiyoruz dedi. Bu gelişme sonrası METAya bağlı Facebook da Haniyeye ilişkin paylaşımlara kısıtlama getirdi. Facebook, Diyanet İleri Başkanlığının canlı yayınladığı Şehit İsmail Haniye için İstanbul’da kılınan cenaze namazı videosunu kaldırdı ve Diyanet İleri Başkanlığı hesabına 1 ay yayın yasağı getirdi.