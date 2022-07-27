Irak'ta asıl hedef Türkiye mi? /27.07.2022

Irak sınırları içerisinde son günlerde oldukça enteresan gelişmeler yaşanıyor. PKKnın sivillere yönelik saldırısını Türkiyeye mal eden Irak, Meclis baskınıyla bir kez daha gündeme geldi. Türkiyenin Musul Başkonsolosluğuna da yapılan saldırının gölgesinde yaşananlara ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, ABDnin varlığına dikkat çekti. Gazeteci-Yazar Mahmut Övür, yaşananların yeni olaylar olmadığını vurgulayarak, Türkiye küresel çapta roller oynayınca, çevresindeki hareketlenmede artıyor. diye konuştu. Gazeteci-Yazar Gaffar Yakınca ise, Mukteda El Sadra yakın gruplara dikkat çekerek, El Sadrın Şii bir lideri olduğu biliniyor bu nedenle de İrana yakın olduğu düşünüyor ama isyanı yapanlar İrana karşı slogan atıyor, çok enteresan. dedi. Akademisyen-Stratejist Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın ise, saldırıların asıl sebebinin Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısı olduğunu söyledi. İşte Irak gerçekleri ve Türkiyeye olası etkileri...