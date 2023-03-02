Adaylık konusunda somut adım atacakları iddiasıyla bugün bir kez daha toplanan 6lı koalisyon, yaptığı yazılı açıklamada, bu kez de 6 Mart tarihini işaret etti. Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığı konusunda, Meral Akşener hariç herkesin hemfikir olduğu ortaya çıktı. Akşenerin toplantı sırasında anketleri ortaya saçarak Ekrem İmamoğlunun adaylığını istediği, bu talebi reddedildiği için de 4 Mart tarihinde partisinin kurmaylarıyla toplantı yapacağı açıklandı. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Pazartesi günü İYİ Parti hala netleşmezse masa oy çokluğu ile Kılıçdaroğlunun adaylığıyla yoluna devam edebilir. İYİ Parti sonrasında kendi düşünür. açıklamasını yaptı.