Ispanak krizi yeniden gündemde! Nasıl zehirler, alırken nelere dikkat edilmeli? / 20.10.21

AHaber

Son günlerde yaşanan zehirlenme vakaları ile ıspanak yeniden gündemde. Peki ıspanak alırken nelere dikkat edilmeli? Ispanak nasıl yıkanmalı? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Ziraat Mühendisi Orkun Bir canlı yayında verdi. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son günlerde yaşanan ıspanak zehirlenmelerine ilişkin olarak, "Ürünlerden numune aldık, analizleri yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı otlar karışıyor. Piyasaya sürülen ürünlere el konulmuş durumda. Tüketicilerimizin ıspanakla ilgili bir şüphesi olmasın" dedi.