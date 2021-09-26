İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti / 26.09.21

AHaber

Son dakika haberi... İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gözaltı baskınları sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "ABD’nin İsrail’in hatta Avrupa’nın diğer sömürgeci emperyalist devletlerinin bu tutumu devam ettiği sürece sözler temennide kalacak." ifadelerini kullandı.