İsrail Orta Doğuda yaptığı katliamları bölgeye yaymaya çalışırken gece sıcak saatler yaşandı. Gazzeden sonra Lübnana da saldırılar düzenleyen İsrail yaptığı yeni hamlelerle Orta Doğuyu tamamen kana bulamanın peşinde. Bölgede yaşanan gerginliği A Haber ekipleri haftalardır yerinden takip ederken İsrailin başkenti Tel Avivde saldırıya uğradı. Bir saldırganın canlı yayına müdahale etmesi sonucu yayını zorlukla tamamlayan muhabirimiz İslim İstanbullu Yayınımıza da müdahale gerçekleşti dakikalar önce sizler de görüyorsunuz. ifadelerini kullandı. İşte detaylar...