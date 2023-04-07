Müslümanları abluka altına alan Siyonist işgalci İsrail ordusu Gazzeye hava saldırısı gerçekleştirdi. Alçak saldırının hava unsurları ile yapıldığı bildirildi. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahunun, Lübnandan İsrailin kuzeyine atılan bir dizi rokete ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Lübnanın güneyinde İsraile ait savaş uçaklarının sesi yoğun bir şekilde duyulmaya başlandı. A Haber’e yaşananları yorumlayan Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, Bu saldırının arka planında İsrail’de yaşanan iç karışıklık var. Ve bununla baş edemeyen aşırı Siyonist, milliyetçi, ırkçılığa varan politik hava estirmeye çalışılıyor. dedi. Olçar ayrıca, “Türkiye ile İsrail arasında ortaya çıkan yumuşama ya da politik bir takım gelişmelerden İsrailde rahatsız olan bir takım guruplar var. Aşırı Siyonist yapılar Türkiye ile İsrail arasındaki işbirliğine de sıcak bakmamakta. ifadelerine yer verdi.