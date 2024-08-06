A Haber’de 5 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; Herkes bu geceyi işaret etti: Ne olacak?, İsraile eş zamanlı saldırı mı olacak? İran saldırıya hazırlanıyor, Golan Tepelerinde çatışmaç Ne oluyor?, Trump: İran bu gece İsraile saldıracak,İran hangi ölümcül füzeleri kullanacak?, İranın harekat toplantısında ne konuşuldu?, ABD denizden Lübnana mı saldıracak?, ABD Orta Doğuya neden ek kuvvet gönderdi?, İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar, Orta Doğuda topyekun savaş senaryosu sorularına yanıt arandı.