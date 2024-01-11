Güney Afrika Cumhuriyetinin Gazzedeki soykırımları nedeniyle Siyonist İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında ICJ açtığı soykırım davasına başladı. Davaya desteğini açıklayan ülkelerin başında gelen Türkiye adına 3 Ocak’ta Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda Güney Afrika’nın, İsrail aleyhine ICJde gerçekleştirdiği başvurunun memnuniyetle karşılandığı vurgulanmıştı. Lahey’de bulunan A Haber muhabiri Ömer Aydın, İsrail’in soykırım davasına dair detayları aktardı. Mahkemenin 1 hafta ya da 1 ay içinde karar karar vermesi bekleniyor diyen Aydın, İsrail tarihinde ilk kez yarın savunmasını yapacak. Bugün Güney Afrika soykırıma dair tezlerini ortaya koyuyor ifadelerine yer verdi.