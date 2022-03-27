İstanbul Boğazı'nda serseri mayın endişesi! 'Hayalet'ler görevde! SAS Timleri teyakkuzda / 27.03.22

Dün Ukraynadan koparak geldiği tahmin edilen bir mayın İstanbul Boğazında paniğe neden oldu. Balıkçılar tarafından tespit edilen mayın sonrası Sahil Güvenlik Komutanlığına bilgi verildi. Milli Savunma Bakanı Akar, İstanbul Boğazında bulunan mayına ilişkin İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. demişti. Boğazda mayın mesaisi 7/24 devam ediyor. Yabancı cisimleri tespit için yüksek teknolojili Radar cihazları barındıran ve düşman radarına yakalanmadığı için Hayalet Gemi olarak bilinen TCG Tekirdağ deniz karakol gemisi Boğaz’da nöbet tutuyor. İstanbul Boğazı’nda mayın tehdidi sürüyor mu? Serseri mayınlar nasıl bertaraf edilecek? Karadeniz’de mayın avı nasıl yapılıyor? Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör ve Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. A Haber Yurt - İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, mayının imha edildiği yerden son gelişmeleri aktardı.