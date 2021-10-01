İstanbul CHP'li İmamoğlu'nun umrunda değil! New York'ta yeni karargah: Karanlık Oda / 30.09.21

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Millet İttifakı'nda 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için "adaylık" tartışmaları devam ediyor. Millet İttifakı'nın yol haritasını köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun New York'ta temsilcilik açacağını yazdı. Övür, "İBB Başkanı İmamoğlu adını koymasa da bir siyasi parti gibi Ankara'da temsilcilik açtı. Ama daha ilgincini BM toplantıları için gittiğim New York'ta duydum. Emlak piyasasını iyi bilenlerden biri şöyle diyordu: "İmamoğlu burada bir temsilcilik açmak için yer arıyor." ifadelerini kullandı.