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İstanbul’da ‘büyük deprem’ riski ne?

İstanbul’da ‘büyük deprem’ riski ne?

Havuz Grubu

150 Bölüm | 16:35:02
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İstanbul’da ‘büyük deprem’ riski ne?

A Haber 2:22:35
02

"Baykal'a yaptığı kumpası Akşener'e de kurdu" /04.03.2023

A Haber 15:54
03

Katar’dan Türkiye’ye büyük destek /04.03.2023

A Haber 05:23
04

Akşener koalisyon toplantısına katılacak mı? /04.03.2023

A Haber 06:53
05

İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener'e ret

A Haber 3:10:02
06

"Kulaklarından tutar dışarı atardım" /04.03.2023

A Haber 11:59
07

Bakan Kurum örnek planı gösterdi /03.03.2023

A Haber 26:48
08

"6’lı koalisyon tarih oluyor" /03.03.2023

A Haber 12:15
09

Afetle mücadele için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli! Şehirler depreme karşı daha dirençli hale getirilecek / 02.03.23

A Haber 03:56
10

Devlet 1 yılda yeni konutlar inşa etti! 2011 Van depreminin yaraları 1 yıl içinde sarıldı / 02.03.23

A Haber 02:14
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