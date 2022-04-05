İstanbul'da suya büyük zam /05.04.2022

CHPli Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBBnin kararıyla İstanbulda suya zam geldi. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün İSKİ Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi, İSKİ Kırsal Mahalle/Yerleşik Alan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi ile gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, İSKİnin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi, oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre; konutta suyun birim fiyatı 5,56dan 8,33e yükseltildi. Böylelikle İstanbulda suya yüzde 29luk bir zam yansıtıldı. Zam kararının oy çokluğu ile alındığı bildirdi.