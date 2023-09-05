Meteoroloji ve İstanbul Valiliğinin günlerdir yaptığı uyarılar sonrasında sağanak yağış İstanbula ulaştı. Özellikle şehrin kuzey bölgelerinde etkili olan yağış sonrası Arnavutköy ve Başakşehir gibi ilçelerde su baskınları yaşandı. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Diğer yandan İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Şu ana kadar AFADa 1150 su baskını ihbarı yapıldı. Can kaybı veya yaralı yok. ifadelerini kullanıldı. İşte dakika dakika İstanbulda yaşananlar...