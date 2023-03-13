Millet İttifakında Kılıçdaroğlunun adaylığı gündem olurken Akşenerin masadan kalkıp saatler sonrası ittifaka geri dönmesi Türk siyasi tarihine geçti. Akşenerin Kılıçdaroğlunun adaylığından dolayı rahatsız olduğu bilinirken, adaylık açıklaması esnasında yüzündeki üzüntülü ifade de dikkat çekmişti. Akşenerin altılı masaya dönmesi konusunda tehdit edildiği iddiaları da gündeme gelirken Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş konuya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Aktaş, Akşenerin kim tarafından tehdit edildiğini de duyururken 28 Şubat operasyonunda anahtar rol oynamışlardı ifadelerini kullandı. İşte detaylar...