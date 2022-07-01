İşte ara zamla birlikte yeni asgari ücrette son rakamlar! SON DAKİKA: Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıkladı /01.07.2022

Başkan Erdoğanın asgari ücreti 5.500 TL olarak açıklaması sonrası A Haber canlı yanında yorumlarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Burada 5.500 TL rakamını söyledi Sayın Cumhurbaşkanı, ben şunu hissetim; Cumhurbaşkanı da 183 liralık buraya bir ilave etmiş ve rakamı 5.500 TLye çıkarttırmış. Sayın Cumhurbaşkanının bir dokunuş yapacağını zaten tahmin ediyordum. Burada artış yüzde 29u bulmuş. Ama ocak ayından bu yana yıllık artışa baktığımız zaman kümülatif yüzde 80in de üzerinde bir atış olmuş oldu. Yani 2.825 TLden 5.500 TLye çıkartılması yani yüzde 100e yakın bir atış söz konusu burada. Hayırlı olsun dedi.