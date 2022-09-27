A Haber’de yayınlanan “Memleket Meselesi” programında Mersin’de gerçekleşen terör saldırısı sonrası tekrar gündeme gelen HDP ve PKK’nın öncülüğünde CHP destekli terör yapılanması ele alındı. Devlet kademelerine, belediyelere sızan ve buralarda cirit atan ayrıca yer yer kendilerini gazeteci, kamu çalışanı gibi lanse eden “masum çalışan” görünümlü teröristlerin tezgahı deşifre edildi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, son dönemde CHP ve HDP tarafından kollanan bu isimleri canlı yayında tek tek anlattı.