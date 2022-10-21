Başkan Recep Tayyip Erdoğanın 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla katıldığı Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Törenine katılan muhtarlara program öncesi valilik tarafından programa katılın baskısı yapıldığını öne süren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özele Türkiye Muhtarlar Konfederasyonundan yanıt gelirken yapılan açıklamada Bu iddia kesinlikle yalandır, bührandır denildi. Seçim yaklaştıkça muhtarlara olan ilgisi artan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl muhtarlara özel kalem vaadiyle gündeme gelirken çarpıcı bir belge ortaya çıktı. 2015 yılında CHPli Çankaya Belediyesinde Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kapatılması gündeme geldi. CHP içinde muhtarlar konusunda yaşanan bu dönüşüm dikkat çekerken belediyeye verilen o dilekçe de yayınladı. İşte o dilekçe...