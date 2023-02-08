×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle A Haber İşte depreme neden olan kesişim noktası! Deprem Uzmanı Haluk Selim: "Enerji bütün bölgeye yayılıyor" / 07.02.23
İşte depreme neden olan kesişim noktası! Deprem Uzmanı Haluk Selim: "Enerji bütün bölgeye yayılıyor" / 07.02.23

İşte depreme neden olan kesişim noktası! Deprem Uzmanı Haluk Selim: "Enerji bütün bölgeye yayılıyor" / 07.02.23

A Haber

150 Bölüm | 15:05:16
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İşte depreme neden olan kesişim noktası! Deprem Uzmanı Haluk Selim: "Enerji bütün bölgeye yayılıyor" / 07.02.23

A Haber 02:49
02

Borçlar nasıl yapılandırılacak?  Vergi yapılandırma rehberi! / 30.01.23

A Haber 03:57
03

Türkiye Yüzyılı’nda SANAYİ VE TEKNOLOJİ! Kalyon PV güneş panelinde öncü! Yerli güneş paneli nasıl üretiliyor? / 03.02.23

A Haber 03:29
04

“Karne hediyesi et” yalanına kim sahip çıktı! Yalanı kimler yaydı? / 26.01.23

A Haber 05:28
05

85 milyon tek yürek tek bilek! İşte yardım yapılabilecek banka hesapları / 07.02.23

A Haber 02:52
06

İskenderun Limanı’nda konteynerlerde çıkan yangın sürüyor! / 07.02.23

A Haber 01:09
07

Depremden 45 saat sonra kurtarıldı /08.02.2023

A Haber 02:41
08

Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde siyaset devşirdi /08.02.2023

A Haber 00:16
09

"Yeni depremler olacak" diyerek büyüklüğünü duyurdu /07.02.2023

A Haber 16:18
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Yaşam
Dünya
Ekonomi
Spor
Teknoloji

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı