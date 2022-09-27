Etlik Şehir Hastanesi için beklenen gün geldi. Türkiyenin 20nci, Ankaranın 2nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi açılış töreni, 28 Eylül Çarşamba günü Başkan Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla gerçekleştirilecek. Diğer yandan Başkan Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayında düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantı programında konuştu ve muhalefete göndermede bulundu. Projeye dair Başkan Erdoğan, Eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, ulaşım, enerji, sanayi, tarım, spordan sosyal desteklere kadar her işi bu anlayışla yürütüyoruz. Yarın Ankaranın dev şehir hastanesinin açılışını yapacağız. Ankaraya ikinci dev şehir hastanesi. Aynen birinci şehir hastanesi kadar büyük, dev bir hastane. Her yeniyle modern ve inşallah inanıyorum ki, bu saatten sonra Ankaranın sağlıkta sorunu kalmayacaktır. Yarın saat 14.00de açılışı yapacağız, hasta kabulleri de başladı. dedi. Peki, Etlik Şehir Hastanesinin özellikleri neler? Yatak kapasitesi ne kadar? İşte detaylar…