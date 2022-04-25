İşte Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı /25.04.2022

Fransada cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden seçildi. Resmi sonuçlar, Anayasa Mahkemesince 27 Nisanda açıklanacak. Öte yandan sonuçlar sonrası konuşan Le Pen, “Yenilgiyi kabul ediyoruz, mücadelemi devam ettireceğim.” dedi. Macron ise, seçim galibiyetinin ardından başkent Paris’te bulunan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi’nin önündeki Champ-de-Mars Meydanı’nda zafer konuşması yaptı. Fransa’nın geleceğini şekillendiren seçimin ayrıntılarını ise, A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.