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İşte Hatay'da teslim edilecek köy evleri /03.02.2024

İşte Hatay'da teslim edilecek köy evleri /03.02.2024

A Haber

150 Bölüm | 16:35:02
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01

İşte Hatay'da teslim edilecek köy evleri /03.02.2024

A Haber 09:37
02

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! / 02.02.24

A Haber 03:45
03

Pazarcık 1 yılda geri döndü! Asrın felaketinde ağır hasar alan ilçede hükümet yaraları sardı / 02.02.24

A Haber 04:37
04

Türkiye bunu yapabilen 5 ülkeden biri oldu! Yeni hedef dünyada marka olmak! Yerli sinyalizasyon sistemi nasıl geliştirildi? / 02.02.24

A Haber 04:54
05

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan Kandilli Rasathanesine ziyaret: Riskli yapı kalmayacak şekilde hazırlanıyoruz / 02.02.24

A Haber 06:57
06

AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok'tan emeklilere 5 bin TL sözü / 02.02.24

A Haber 01:19
07

Bursa'da yeğenini çöp evde tutan vicdansız teyze için şaşırtan karar! Türkiye 13 yaşındaki Cem Muhammet'i konuşmuştu / 02.02.24

A Haber 02:07
08

Anten düzeltmek için çıktı! Çatıda mahsur kaldı / 02.02.24

A Haber 02:00
09

Depreme dirençli kentler projesi! AK Parti Türkiye geneli için seferberlik ilan etti / 01.02.24

A Haber 04:55
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