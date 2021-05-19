İşte terörist Sofi Nurettin'in 30 yıllık kanlı geçmişi! / 19.05.21

Son dakika haberi... Terör örgütü PKKnın sözde üst düzey yöneticilerinden Sofi Nurettin kod adlı Nureddin Halef El Mouhammad, MİTin düzenlediği operasyonda öldürüldü. Başına 10 milyon liralık ödül konan azılı teröristin örgüt içindeki etkinliği dikkat çekti. PKKnın Türkiyede yaptığı kanlı eylemlerin çoğunda imzası bulunan Sofi Nurettin, örgüt içinde en önemli teröristlerinde başında geliyordu. Terörist Nurettin, 2014 yılında HDP Genel Başkanı Sehalattin Demirtaş ile çadırda 6,5 saat süren gizli bir toplantı gerçekleştirmiş, ardından örgütün taktik ve stratejilerine dair alacağı pozisyonu Abdullah Öcalana aktarması için Demirtaşa iletmişti. 2005-2008 yıllarında Diyarbakır kırsalında çok sayıda kanlı saldırıların da baş sorumlusu olan Sofi Nurettin, askeri taktikleri ve eylemsellik yönünün çok güçlü olması nedeniyle örgüt içindeki alt kademe teröristler arasında Kürt Che Guevara olarak anılıyordu.