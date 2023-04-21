Türkiyede yerli ve milli enerji konusunda adeta bağımsızlık mücadelesi verilirken dün Başkan Erdoğanın Karadenizde açıkladığı müjdeler bu emeklerin karşılığını verdiğini göstermeye devam ediyor. Verilen bu mücadelede büyük pay sahibi olan dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, o dönem attığı tarihi adımlarla Karadenizde yaşanan keşifte kritik rol oynadı. Dün ve bugün yaşananlara bakıldığında milli enerji politikası konusunda emek veren Berat Albayrakın neden hedef alındığı şimdilerde daha iyi anlaşılıyor. İşte enerjide milli adımların hikayesini anlatan analiz görüntülerimiz...