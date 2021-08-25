İşte Türkiye’nin Tohum Gen Bankası! Binlerce çeşit geleceğe aktarılıyor / 25.08.21

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Küresel iklim değişikliğinin gıda üretimi üzerindeki etkisi kendini hissettirmeye başladı. Bu olumsuz etkinin yıllar geçtikçe daha da büyümesi bekleniyor. Gıda arz güvenliği konusunda önemli çalışmalara imza atan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, bünyesindeki tohum gen bankaları ile de Türkiye'nin bitkisel çeşitliliğini geleceğe taşıyor. Peki Gen Bankası ne işe yarıyor? Tohumlar nasıl muhafaza ediliyor? İşte yanıtı.