Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Ankaradaki kritik görüşme sonrasında ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan İsveçin güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak İsveçin Türkiyenin güvenlik kaygılarının giderilmesine destek olmalı olması gerektiğinin altını çizdi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, İsveçten FETÖcü terörist Bülent Keleşin acil iadesini talep etti. Kristersson ise yaptığı konuşmada Türkiyeye verdikleri tüm sözleri tutacaklarını taahhüt ederken PKKyı bir terör örgütü olarak kabul ettiklerini ve Türkiyeye terörle mücadele konusunda yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti. İşte detaylar...