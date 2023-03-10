Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brükseldeki NATO Karagahında Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizmanın üçüncü toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiyanın NATOya alınma sürecinin olumlu ilerlediğini ifade eden Kalın, Madridde imzalanan üçlü mutabakatın tam manasıyla uygulanmasını bekliyoruz, bu gerçekleşirse 2 ülke de NATOya girebilir. dedi. Kalın, Türkiyenin kaygılarını bir kez daha dile getirdiğini ifade edip, Atılan bazı adımlar memnuniyet verici, süreç henüz bitmedi. Terörle mücadele konusunda atılacak adımları takip edeceğiz. diye konuştu. .