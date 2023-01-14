Son dakika haberi... Avrupa terör örgütü PKK’ya neden sessiz? İsveç ve Fransa terör gösterilerine neden izin veriyor? Avrupa Başkan Erdoğan’ı neden hedef alıyor? İsveçte faaliyet gösteren Nüans Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, A Haber canlı yayınında son yaşanan alçak gösteri ile ilgili konuştu. Yüksel, Maalesef İsveç yıllardır PKK’yı hoş görüyle karşılamış eylemlerine izin vermiş bir ülke. ifadelerini kullandı. Yeni Merkez Partisi Başkanı Christoph Hörstler, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hörstler, ABD, Türkiye ile dostane ilişkilerin olmasın dediği zaman Almanya buna uyuyor. dedi.