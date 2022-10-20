CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında, yanındaki gazetecileri de atlatarak 8 saat boyunca ortadan kaybolmuştu. CHP liderinin, kaybolduğu vakitte hamburger yemeye gittiği iddia edilmişti. Kılıçdaroğlunun icazet seferi sonrasında İYİ Parti kanadı, Meral Akşenerin adaylığı konusunda kampanyalara girişmişti. CHPnin ardından ABDye giden İYİ Parti heyetinde yer alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, ABDye hamburger yemeye gelmedik diyerek Kılıçdaroğlunu tiye aldı.