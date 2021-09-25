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7/24 Dinle AHaber İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kararı Ekrem İmamoğlu ile olan özel diyalogun devamıdır! Millet İttfakı'nda 2023 adayı kim olacak? Akşener neden aday olmadı? Mahmut Övür A Haber'de yorumladı / 24.09.21
AHaber

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kararı Ekrem İmamoğlu ile olan özel diyalogun devamıdır! Millet İttfakı'nda 2023 adayı kim olacak? Akşener neden aday olmadı? Mahmut Övür A Haber'de yorumladı / 24.09.21

AHaber

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2023 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıklarken kendisinin hedefinin 'başbakanlık' olduğunu duyurdu. Açıklamaları A Haber ekranlarında değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Akşener'in hamlesinin nedenini ve detayını paylaştı. Övür, Akşener'in yüzde 50 oy alan adayı temsili bir cumhurbaşkanı olarak tanımlamasının tartışılacağının da altını çizdi.
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