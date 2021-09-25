İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kararı Ekrem İmamoğlu ile olan özel diyalogun devamıdır! Millet İttfakı'nda 2023 adayı kim olacak? Akşener neden aday olmadı? Mahmut Övür A Haber'de yorumladı / 24.09.21