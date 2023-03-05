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İYİ Parti ile DEVA Partisi canlı yayında birbirine girdi /05.03.2023

İYİ Parti ile DEVA Partisi canlı yayında birbirine girdi /05.03.2023

A Haber

150 Bölüm | 16:35:02
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İYİ Parti ile DEVA Partisi canlı yayında birbirine girdi /05.03.2023

A Haber 07:02
02

Bir ittifak daha dağıldı! "Çekildiğini söyledi" /04.03.2023

A Haber 02:10
03

5’li koalisyon “Kılıçdaroğlu” diyecek /04.03.2023

A Haber 03:56
04

"Baykal'a yaptığı kumpası Akşener'e de kurdu" /04.03.2023

A Haber 15:54
05

Katar’dan Türkiye’ye büyük destek /04.03.2023

A Haber 05:23
06

Akşener koalisyon toplantısına katılacak mı? /04.03.2023

A Haber 06:53
07

İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener'e ret

A Haber 3:10:02
08

"Kulaklarından tutar dışarı atardım" /04.03.2023

A Haber 11:59
09

Bakan Kurum örnek planı gösterdi /03.03.2023

A Haber 26:48
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