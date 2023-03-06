Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığını ilan etmesi sonrası 6lı koalisyondan ayrıldı. Masadaki partilerin temsilcileri ise büyük bir ağız dalaşına girerek birbirlerini suçladı. 5li masa DEVA Partisi üzerinden kendini aklama telaşına düştü. Ali Babacanın yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, İttifakımızın kapısı yarın saat 14.00’e kadar İYİ Parti’ye açık paylaşımı yapınca ortalık karıştı. İYİ Partili kurmaylar, Ekmeni hedef alarak Güven kapıya saat vererek değil, söz hakkı vererek inşa edilir yanıtını verdi.