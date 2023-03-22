Altılı koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığının açıklanması sonrası HDPye yapılan ziyaret ve PKKnın siyasi ayağı HDPnin Kılıçdaroğluna destek vereceğini duyurması siyaset gündemine damga vurdu. Yaşanan bu gelişme sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener üç maymunu oynarken, Yavuz Ağıralioğlunun sözleri gündeme bomba gibi düştü. Ağıralioğlu Bölücülerle pazarlık yapılıyor derken bu açıklamalara CHP ve HDPden tepki geldi. Yaşanan süreci A Haber ekranlarında değerlendiren Şebnem Bursalı flaş bir kulis bilgisi paylaştı. İşte detaylar...