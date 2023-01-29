CHP ile İYİ Parti arasındaki adaylık kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Cihan Paçacının Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa ayrı adayla seçime gireriz resti sonrası partideki görevinden el çektirilmesi, partinin diğer mensuplarını dizginlemedi. CHP liderinin adaylığına açıkça karşı çıkmayı sürdüren İYİ Partinin Başkanvekili Erhan Usta, katıldığı canlı yayında, 13 Şubat’ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum. açıklamasında bulundu. CHPli mevkidaşı Özgür Özel ise, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, 13 Şubatta adayın belirlenmesini beklediklerini söylemişti. CHP Gençlik Kollarından akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise, 4 Şubat tarihi işaret edilerek Kılıçdaroğlunun adaylığını açıklayacağı duyuruldu.