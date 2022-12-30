Millet İttifakında yaşanan kriz Kılıçdaroğluna düzenlenen Saraçhane Operasyonu sonrası vites büyütürken Ahlatlıbelde gerçekleşen ikili görüşmeden de sonuç çıkmadı. Görüşme sonrası çoklu aday sinyali veren Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaşın adaylığını da veto ettiğini Dilimizde tüy bitti sözleriyle yineledi. İYİ Parti cephesi ise Kılıçdaroğlunun bu tavrı sonrası harekete geçti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Tek ve ortak bir aday dışında bir seçeneği doğru bulmadığımızın, sıcak bakmadığımızın kararlığında olacağız” dedi. İşte detaylar...