İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in cenazesi diplomatik anlamda tepki çeken görüntülere sahne oldu. ABD Başkanı Biden’a özel ayrıcalık tanındı, Biden 7 araçlık konvoyu ile alana geldi. Diğer ülke liderleri ise otobüse doldurularak Westminstera getirildi. Törene katılmayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki programını bölmeyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu tutumuyla büyük takdir toplamıştı. Ancak Başkan Erdoğanı diğer liderler gibi otobüste ve çifte standartı kabul etmiş şekilde görmek isteyenler ise hayal kırıklığına uğradı. O isimlerden biri de İYİ Partili Aytun Çıraydı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Aytun Çıraya AK Parti ve MHP kanadından tepki gecikmedi.